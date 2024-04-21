نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيناريوهات تأهل الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية على حساب دريمز الغاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبلغ الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك مرحلة حاسمة في بطولة الكونفدرالية، حيث يتطلع إلى التأهل للمباراة النهائية على الرغم من نتيجة التعادل السلبي التي حققها في مواجهته مع ضيفه دريمز الغاني في لقاء الذهاب لدور نصف النهائي على أرضية استاد القاهرة الدولي اليوم.

سيناريوهات تأهل الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية

هناك ثلاث سيناريوهات تمثل فرص التأهل للزمالك على الرغم من هذا التعادل السلبي:

السيناريو الأول: الفوز بأي نتيجة

إذا نجح الزمالك في تحقيق الفوز في مواجهة العودة التي ستقام يوم الأحد المقبل، سيؤمن تأهله إلى المباراة النهائية مباشرة.

السيناريو الثاني: التعادل الإيجابي

في حال حدوث تعادل إيجابي في مواجهة الإياب، سيكون للزمالك ميزة التأهل بفضل قاعدة الهدف خارج الملعب. فإذا تمكن من تسجيل أهداف خارج ملعبه وبقيت النتيجة التعادلية، سيكون مؤهلًا للمرحلة النهائية.

السيناريو الثالث: التعادل السلبي والفوز بضربات الترجيح

في حال استمرار التعادل السلبي في مباراة الإياب، سيتم اللجوء إلى ضربات الترجيح. إذا نجح الزمالك في الفوز في هذه الضربات، فسيحجز بطاقة التأهل للنهائي.

مواجهة الإياب بين الزمالك ودريمز الغاني مقررة في السابعة مساء يوم الأحد المقبل، وستجرى في غانا. هذه المواجهة ستكون فرصة حاسمة لكلا الفريقين للتأهل إلى المرحلة النهائية والمنافسة على لقب بطولة الكونفدرالية.