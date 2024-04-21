نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري الفرنسي.. موناكو يصعد للمركز الثاني في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تغلب موناكو على مضيفه بريست 2-0، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الفرنسي.

تقدم موناكو في الدقيقة40 عن طريق دينيس زكريا، قبل أن يضيف تاكومي مينامينو الهدف الثاني في الدقيقة 48.

وشهدت المباراة طرد لاعب موناكو إليس بن صغير في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، وبعده بأربع دقائق تعرض زميله ويلفريد سينغو للمصير ذاته.

ورفع موناكو رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن بريست صاحب المركز الثالث.

يذكر أن باريس سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 63 نقطة، ويلعب في وقت لاحق اليوم الأحد مع ضيفه أولمبيك ليون.