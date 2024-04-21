نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. سيناريوهات تأهل الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية وصدمة لجماهير برشلونة بشأن إصابة دي يونج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاحد 21-4-2024 في السطور التالية:

سيناريوهات تأهل الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية

يبلغ الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك مرحلة حاسمة في بطولة الكونفدرالية، حيث يتطلع إلى التأهل للمباراة النهائية على الرغم من نتيجة التعادل السلبي التي حققها في مواجهته مع ضيفه دريمز الغاني في لقاء الذهاب لدور نصف النهائي على أرضية استاد القاهرة الدولي اليوم.

سيناريوهات تأهل الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية



هناك ثلاث سيناريوهات تمثل فرص التأهل للزمالك على الرغم من هذا التعادل السلبي:

السيناريو الأول: الفوز بأي نتيجة

إذا نجح الزمالك في تحقيق الفوز في مواجهة العودة التي ستقام يوم الأحد المقبل، سيؤمن تأهله إلى المباراة النهائية مباشرة.

السيناريو الثاني: التعادل الإيجابي

في حال حدوث تعادل إيجابي في مواجهة الإياب، سيكون للزمالك ميزة التأهل بفضل قاعدة الهدف خارج الملعب. فإذا تمكن من تسجيل أهداف خارج ملعبه وبقيت النتيجة التعادلية، سيكون مؤهلًا للمرحلة النهائية.

يبلغ الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك مرحلة حاسمة في بطولة الكونفدرالية، حيث يتطلع إلى التأهل للمباراة النهائية على الرغم من نتيجة التعادل السلبي التي حققها في مواجهته مع ضيفه دريمز الغاني في لقاء الذهاب لدور نصف النهائي على أرضية استاد القاهرة الدولي اليوم.

سيناريوهات تأهل الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية

هناك ثلاث سيناريوهات تمثل فرص التأهل للزمالك على الرغم من هذا التعادل السلبي:

السيناريو الأول: الفوز بأي نتيجة

إذا نجح الزمالك في تحقيق الفوز في مواجهة العودة التي ستقام يوم الأحد المقبل، سيؤمن تأهله إلى المباراة النهائية مباشرة.

السيناريو الثاني: التعادل الإيجابي

في حال حدوث تعادل إيجابي في مواجهة الإياب، سيكون للزمالك ميزة التأهل بفضل قاعدة الهدف خارج الملعب. فإذا تمكن من تسجيل أهداف خارج ملعبه وبقيت النتيجة التعادلية، سيكون مؤهلًا للمرحلة النهائية.

صدمة لجماهير برشلونة بشأن إصابة دي يونج

تعرض الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة، إلى الإصابة خلال مباراة فريقه اليوم أمام ريال مدريد بالكلاسيكو.

واشتكى لاعب وسط برشلونة من إصابة في الكاحل خلال الدقائق الأخيرة من أحداث الشوط الأول بعد تدخل فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد.

ولم يتمكن دي يونج من استكمال اللقاء ليغادر الملعب محمولًا على "نقالة" ويحل زميله بيدري بديلًا له.

وكشفت شبكة “بي إن سبورتس” الرياضية، أنه من الممكن أن ينتهي موسم دي يونج مع برشلونة بسبب هذا الإصابة.