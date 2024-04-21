نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتجاز لاعبين بسبب خريطة.. القصة الكاملة لأزمة مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جذبت أزمة مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة الجزائري، التي تأتي ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، الأنظار بعد عدم إقامتها في موعدها نتيجة خلاف مثير.

ورفض الفريق المغربي إقامة المباراة على الرغم من إعلان التشكيل وخوضه عمليات الإحماء قبل بداية المباراة والتي كانت ستنطلق في تمام التاسعة مساء.

القمصان سر الأزمة

بداية القصة كانت في احتجاز الفريق المغربي في مطار هواري بومدين لمدة خمس ساعات، والتحفظ على معدات وقمصان الفريق المغربي بسبب الخريطة المطبوعة على القمصان.

صراع سياسي

ربما من الغرابة أن تكون خريطة مطبوعة على قمصان الفريق، قد تقود لإلغاء المباراة في بطولة قارية، إلا أن القمصان المغربية قد حملت الخريطة بوجود منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها بين البلدين والتي أدت لقطع العلاقات الدبلوماسية.

محاولات لخوض المباراة

وعلى الرغم من موافقة الاتحاد الافريقي لكرة القدم على خوض المباراة بالقمصان الرسمية، لكن السلطات الجزائرية كان رأي اخر بتوفير قميص اخر دون وجود هذا الجزء ليرفض الفريق المغربي خوض المباراة بتعليمات رئيس النادي رغم موافقة المدرب على اللعب.