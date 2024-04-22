نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكلاسيكو.. ريال مدريد ينتزع فوزا مثيرا أمام برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت أحداث مباراة برشلونة أمام ريال مدريد وذلك ضمن الجولة الثاني والثلاثون من عمر الدوري الاسباني.

وتفوق ريال مدريد بثلاثية مقابل هدفين في اللقاء والذي شهد إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة من المباراة المرتقبة.

أحداث المباراة

أندرياس كريستنسن افتتح التسجيل لنادي برشلونة مع حلول الدقيقة 6 ليضمن التقدم مبكرا في المباراة.

لكن فرحة برشلونة لم تدوم كثيرا مع حلول الدقيقة 18 والذي سجل فيها فينيسيوس جونيور عن طريق ركلة جزاء ليعود بالريال من جديد في المباراة.

ومع الدقيقة 69 سجل برشلونة هدف جديد عن طريق اللاعب فيرمين لوبيز لكن من جديد عاد لوكاس فاسكيز لمعادلة النتيجة 73 من عمر اللقاء.

ولا يخلوا الكلاسيكو من لمسات الفتى الذهبي جود بلينغهام والذي سجل هدف الفوز في الأوقات الأخيرة.

ترتيب الفريقين

احتل برشلونة المركز الثاني برصيد 70 نقطة، بينما حافظ ريال مدريد على الصدراة برصيد 81 نقطة.

ودخل ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: فاسكيز، تشواميني، روديجر، كامافينجا.

خط الوسط: فالفيردي، كروس، مودريتش، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو.



بينما بدأ برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، كانسيلو.

خط الوسط: دي يونج، جوندوجان، كريستينسن.

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينها.

