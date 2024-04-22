نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة بالدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة الكلاسيكو منذ قليل، التي كانت تجمع بين ريال مدريد وبرشلونة، بفوز الملكي بثلاثية مقابل هدفين، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة 32 من الليجا.

ملخص وأهداف مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

سجل أندرياس كريستينسن لاعب برشلونة الهدف الأول في شباك ريال مدريد في الدقيقة "5" من عمر اللقاء، وأدرك فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد هدف التعادل في شباك برشلونة في الدقيقة "17 "من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة "69" نجح فيرمين لوبيز نجم برشلونة في تسجيل الهدف الثاني في شباك ريال مدريد، وسجل لوكاس فاسكيز هدف التعادل في الدقيقة "73" من عمر المباراة.

ومع الدقيقة الأولى من الوقت بدل من ضائع استطاع نجم ريال مدريد جود بيلينجهام من إحراز هدف الفوز في شباك برشلونة لينتهي اللقاء بثلاثية مقابل هدفين للملكي.