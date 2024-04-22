الرياضة

محمد صلاح: نشوة انتصار الزمالك ضد الأهلي جعلت هناك حالة استرخاء وشيكابالا يستمر في الملعب وكان هناك استهتار بالفريق الغاني

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد صلاح المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أنه ليس قلق على الفريق من مواجهة دريمز الغاني، في غانا بإياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

محمد صلاح: نشوة انتصار الزمالك ضد الأهلي جعلت هناك حالة استرخاء

وتابع صلاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "دريمز الغاني ليس بالمنافس القوي، ولكن أخشى الغرور والثقة الزائدة، وأثق في الفوز هناك".

وأضاف محمد صلاح: "كان على جوزيه جوميز المدير الفني، الإبقاء على خدمات شيكابالا وعدم خروجه، وإبراهيما نداي كان من أفضل اللاعبين، وأتمنى أن المدرب لا يتفلسف".

وقال مدرب الزمالك السابق: "وسط الملعب كان سيئ في المباراة، ولاعيية الزمالك تكون مزاجية أحيانًا، وأتمنى أن يبدأ مباراة الإياب بوجود محمد شحاته وأحمد حمدي منذ البداية".

واستطرد محمد صلاح: "الزمالك كان يحتاج لوجود سيد عبدالله نيمار وأتوقع وجود مشكلة بين المدرب واللاعب، ومصطفى الزناري لا يمكن أن يلعب ظهير أيمن بسبب عرضياته الخاطئة".

واختتم: "نشوة الانتصار ضد الأهلي أثرت على لاعبي الفريق، والموضوع حصل على حجم كبير من الجماهير وهو ما جعل هناك حالة من الاسترخاء وكان هناك حالة استهتار بالمنافس الغاني".

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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