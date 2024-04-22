نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب مفاجئ من حارس الزمالك أمام دريمز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أمير هشام، عن طلب محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك، قبل مواجهة دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

صبحي طلب التواجد أمام دريمز الغاني

قال أمير خلال برنامجه على قناة النهار، أن صبحي طلب من عبدالواحد السيد مدير الكرة، بالتواجد في قائمة الفريق ضد دريمز الغاني، بالكونفدرالية والتواجد كبديل رغم عدم جاهزيته بشكل تام.

وتابع هشام: "صبحي رغم عدم جاهزيته إلا أنه كان لديه إصرار في التواجد، ولكن تم خروجه من القائمة في النهاية قبل أن يعود قبل بدء المباراة".

وتعادل الزمالك، سلبيًا مع دريمز الغاني على استاد القاهرة الدولي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد.