أمير عزمي مجاهد: مباراة دريمز "تزعل".. ونستطيع التأهل من كوماسي

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أحمد جودة - القاهرة -



قال أمير عزمي مجاهد، لاعب الزمالك السابق، أن مباراة الفريق الأبيض ضد دريمز الغاني التي أقيمت اليوم "تزعل" خاصة أن الفريق دخل المباراة متأخر جدًا وأضاع العديد من الفرص في الشوط الثاني.



وأكد أمير في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي محمد أبو العلا على قناة الزمالك، أن الفريق الأبيض قادر على التأهل من كوماسي، خاصة أن دريمز ليس بالفريق الخطير، وسيلعب مباراة الإياب بخطوط مفتوحه وهي فرصة للزمالك لتحقيق الفوز.



وأشار أمير إلى أن الغيابات أثرت بشدة على الزمالك، ويتمنى أن يلحق زيزو وفتوح بمباراة الإياب الأحد القادم.



وتعادل فريق الزمالك دون أهداف مع نظيره دريمز الغاني في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن يحسم لقاء الإياب المقرر له يوم الأحد المقبل في غانا المتأهل للدور النهائي.