نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الكاميرا تحبني".. إبراهيم نور الدين يطلق تصريحات مثيرة عن إدارة القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الحكم الدولي إبراهيم نورالدين، أنه لا يقبل التقليل منه أو التجاوز في حقه بأي شكل من الأشكال.

تصريحات إبراهيم نور الدين

وقال إبراهيم نور الدين في تصريحات تلفزيونية، أنه لا يسعى إلى لفت الأنظار من خلال إرتداء قميص إحماء يحمل علم مصر، ولكنه اعتبرها رسالة إيجابية في ظل كونها مبارة ديربي من بين الأقوى عالميًا.

وأضاف: “الكاميرا تحبني، وانا لا أحمل الكاميرا وانما يحملها مصور هو من يمكن سؤاله عن ذلك، وحصلت على نجومية ولكن ذلك ليس بيدي وانما بعطاء وتاريخ.. الحكم الآن أصبح من نجوم المباراة وهذا أمر واقع”.

وأكمل: “قبل المباراة كان هناك اجتماع مع خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي وعبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك تم فيه التأكيد على أن يتحلى الجميع بالالتزام الشديد لكي تعكس المباراة صورة إيجابية للغاية عن الكرة المصرية”.