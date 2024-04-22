نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عار لكرة القدم".. تصريحات غاضبة من شتيجن بعد خسارة برشلونة للكلاسيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق الألماني تير شتيجن حارس برشلونة، تصريحات نارية بعد الخسارة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني، مساء الأحد.

خسر فريق برشلونة، أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم الأحد، في كلاسيكو الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري “الليجا”.

تقدم فريق برشلونة، في النتيجة مرتين عن طريق كريستنسن وفيرمين بالدقيقتين 6 و69، وعاد ريال مدريد بثلاثية من توقيع فينيسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز وجود بيلينجهام خلال الدقائق التالية على الترتيب 18 و73 و91.

تصريحات شتيجن بعد الكلاسيكو

أبدى شتيجن عقب نهاية المباراة، غضبه من إلغاء هدف لبرشلونة في الكلاسيكو رغم تخطي الكرة لخط مرمى ريال مدريد حيث قال: “لا أجد كلمات لأشرح ما حدث على خط المرمى، إنه عار لكرة القدم العالمية، هذا العالم يحرك الكثير من المال ولكن ليس للأشياء المهمة”.

وتابع: “من العار أنهم لم يجدوا لقطة من زاوية أمام المرمى للتحقق من الهدف. يتم إنفاق الكثير من الأموال في هذا العالم ولا أفهم لماذا لا يكون هناك أموال لتطبيق التكنولوجيا التي تمتلكها الدوريات الأخرى”.

وختم: “هناك تراكم للعديد من الأمور. اليوم، لم نكن في المستوى المطلوب، وهذا يكلفنا الكثير في الآونة الأخيرة”.