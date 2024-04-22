الرياضة

زيكو: صلاح من أفضل لاعبي العالم وأنصحه بالبقاء مع ليفربول.. والأهلي خير ممثل لمصر

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أحمد جودة - القاهرة - وجه أسطورة كرة القدم البرازيلي زيكو، أشادة كبيرة بالنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

وأكد زيكو، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "صلاح من أفضل لاعبي العالم حاليا".

وأضاف: "يجب أن يستمر صلاح بعد كل ما حققه مع ليفربول على صعيد الأرقام والبطولات".

وأشار: "بصمة صلاح حاضرة مع ليفربول ومنتخب مصر، وهو من اللاعبين الذين يحب المشجعين رؤيتهم".

وأوضح: "تابعت أداء أمام فلامنجو في كأس العالم للأندية وقدموا مباراة رائعة حيث كنت حاضرا من ملعب المباراة".

وأختتم: "الأهلي هو خير ممثل للكرة المصرية على المستوى العالمي".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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