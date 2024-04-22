نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيكو: صلاح من أفضل لاعبي العالم وأنصحه بالبقاء مع ليفربول.. والأهلي خير ممثل لمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه أسطورة كرة القدم البرازيلي زيكو، أشادة كبيرة بالنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

وأكد زيكو، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "صلاح من أفضل لاعبي العالم حاليا".

وأضاف: "يجب أن يستمر صلاح بعد كل ما حققه مع ليفربول على صعيد الأرقام والبطولات".

وأشار: "بصمة صلاح حاضرة مع ليفربول ومنتخب مصر، وهو من اللاعبين الذين يحب المشجعين رؤيتهم".

وأوضح: "تابعت أداء الأهلي أمام فلامنجو في كأس العالم للأندية وقدموا مباراة رائعة حيث كنت حاضرا من ملعب المباراة".

وأختتم: "الأهلي هو خير ممثل للكرة المصرية على المستوى العالمي".