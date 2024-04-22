نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أولى كلمات تشافي بعد خسارة برشلونة أمام ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، حزنه الشديد بعد خسارة لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد، أمس الأحد.

خسر فريق برشلونة، أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء الأحد، في كلاسيكو الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري “الليجا”.

تقدم فريق برشلونة، في النتيجة مرتين عن طريق كريستنسن وفيرمين بالدقيقتين 6 و69، وعاد ريال مدريد بثلاثية من توقيع فينيسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز وجود بيلينجهام خلال الدقائق التالية على الترتيب 18 و73 و91.

تشافي: عدم وجود تقنية خط المرمى؟ أنه عار

قال تشافي في تصريحاته عقب نهاية المباراة: “حاولنا، أعتقد أننا قد قدمنا أداء جيدًا. نعم صحيح أن الأخطاء الفردية كلفتنا الهزيمة، أعتقد أن الفريق قدم أداءً جيدًا تمامًا، كان يستحق حتى الفوز، ولكن، هذه هي كرة القدم”.

وتابع: “رسالتي إلى مشجعي برشلونة هي أننا كنا الأفضل. الجميع قد رآها. لدى برشلونة مستقبل مشرق، ونحن نراه مع اللاعبين الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و18 و20 عامًا. في المستقبل ستكون هناك نجاحات”.

وعن عدم احتساب هدف لبرشلونة رغم تخطي الكرة مرمى ريال مدريد، قال: “الدوري الذي نعتبره أفضل دوري في العالم ليس لديه تكنولوجيا خط المرمى! الجميع رأى ذلك، الكرة دخلت”.

وأكمل: “عدم وجود تقنية خط المرمى؟ أنه عار، منذ بداية الموسم في خيتافي قلت بأني لا يعجبني ما يحدث وأن كل شيء يضر بنا واليوم كانت نهاية هذه القصة. حسنًا أنا فخور بالفريق”.

وواصل: “لن أتحدث حول التحكيم. الجميع رأى، إذا تحدثت سيعاقبوني، الصور أمامكم لذلك لن أحتاج للتحدث”.

وختم: “برشلونة لديه حاضر ممتاز ومستقبل استثنائي، سيكون هنالك الكثير من النجاحات في المستقبل”.