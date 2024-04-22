نجم الزمالك ينتقد جوميز بعد التعادل مع دريمز الغاني

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أحمد جودة - القاهرة - انتقد خالد الغندور، نجم فريق الزمالك السابق، تشكيل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض في مباراة دريمز الغاني في الكونفدرالية الإفريقية.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره دريمز الغاني، بنتيجة سلبية، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

تصريحات خالد الغندور

وقال خالد الغندور نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: من وجهة نظري أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك أخطأ بالبدء بموتيابا وشيكابالا معًا في التشكيل الأساسي أمام دريمز الغاني ".

وتابع الغندور: الزمالك عانى من غيابات مؤثرة أمام دريمز الغاني وكنت أتمنى مشاركة سيد نيمار في مركز الظهير الأيمن.