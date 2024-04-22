نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول قرار من "كاف" بعد رفض نهضة بركان خوض مباراة اتحاد العاصمة بالكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بيانًا رسميًا حول أزمة مباراة نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية والتي لم تقام في موعدها المحدد لها مساء أمس الأحد.

ورفض لاعبو نهضة بركان المغربي، الحضور إلى أرض الملعب في الجزائر لمواجهة مضيفه اتحاد العاصمة، بسبب حجز قمصان الفريق في المطار.

بيان كاف حول عدم إقامة مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة

وغادر الفريق المغربي دون خوض المباراة، ليتم إلغاؤها بسبب أزمة القمصان التي تلقى اعتراضًا من الجانب الجزائري بسبب وجود خريطة للمغرب تضم الصحراء الغربية.

جاء في بيان “كاف” الرسمي عبر موقعه على الإنترنت: “لم تلعب مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، توتال إنيرجيز، بين نادي اتحاد الجزائر ونادي نهضة بركان المغربي، الأحد 21 أبريل 2024، في الجزائر العاصمة، مثلما كان مُقررًا".

وأضاف البيان: "ستُحال القضية على الهيئات المختصة، تعتذر "كاف" عن أي إزعاج لحق برُعاتنا وشرُكائنا التلفزيونيين والجماهير".