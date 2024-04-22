نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من رضا عبد العال على تعادل الزمالك أمام دريمز الغاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك افتقد لمسات ناصر ماهر السحرية في مباراة دريمز الغاني بسبب عدم قيده في القائمة الإفريقية ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

حديث رضا عبد العال عن تعادل الزمالك ودريمز

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره دريمز الغاني، بنتيجة سلبية في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "من وجهة نظري أن فريق الزمالك تأثر بغياب ناصر ماهر "فقط" أمام دريمز الغاني في مباراة الفريقين ببطولة الكونفدرالية الإفريقية ووضح دوره الكبير في مباراة الأهلي في الدوري".

وتابع: "حمزة المثلوثي كان خارج الخدمة أمام دريمز الغاني ولم يقدم الأداء المنتظر منه في المباراة".