الرياضة

أمير هشام: الطبيب الألماني منح الشناوي الضوء الأخضر للمشاركة بجدية في التدريبات والمباريات

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، أجرى أشعة جديدة على كتفه، وتم إرسالها إلى الطبيب الألماني.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الطبيب الألماني اطلع على الأشعة، ومنحه الضوء الأخضر للتدرب بقوة والمشاركة في المباريات مع فريقه، دون أي مشكلة وبشكل تام وأنه لا يحتاج لأي وقت آخر للتأهيل".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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