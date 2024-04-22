نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام: الطبيب الألماني منح الشناوي الضوء الأخضر للمشاركة بجدية في التدريبات والمباريات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أجرى أشعة جديدة على كتفه، وتم إرسالها إلى الطبيب الألماني.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الطبيب الألماني اطلع على الأشعة، ومنحه الضوء الأخضر للتدرب بقوة والمشاركة في المباريات مع فريقه، دون أي مشكلة وبشكل تام وأنه لا يحتاج لأي وقت آخر للتأهيل".