عبد العال: جوميز يتحمل مسؤولية تعادل الزمالك أمام دريمز

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أحمد جودة - القاهرة - أكد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك يتحمل مسؤولية التعادل في مباراة دريمز الغاني ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام مباراة الإياب بين الزمالك ودريمز الغاني، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات نصف النهائي.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: جوميز أدار اللقاء بشكل خاطئ وفرط في الفوز على نادي دريمز الغاني في القاهرة قبل مباراة العودة المصيرية في عقر دار الأخير.

وتابع عبد العال: ابراهيما نداي كان أخطر لاعبي الزمالك في الشوط الثاني وصنع أكثر من فرصة هدف محقق.