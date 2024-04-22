نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب دريمز عن إلغاء لقاء نهضة بركان واتحاد العاصمة: "يمكننا اعتبار الفائز من مباراتنا ضد الزمالك هو البطل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عبد الكريم زيتو، المدير الفني لفريق دريمز الغاني، أنه كنا يريد الفوز أو التعادل ضد الزمالك.

وقال زيتو خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الزمالك يحاول دائما الهجوم من خلال الأطراف لكننا منعناهم".

وأشار: "عودة زيزو ستكون إضافة للزمالك بالطبع، وفي حالة لعبه سنحاول الحد من خطورته والسيطرة عليه".

وأتم ضاحكا: "علمت أن مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة ألغيت، أري إنه يمكننا اعتبار الفائز من مباراة الزمالك ودريمز هو الفائز بالبطولة".