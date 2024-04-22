نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب دريمز: شيكابالا من أبرز لاعبي إفريقيا وسيطرنا عليه تكتيكيا.. وأنطوي مدرب داخل الملعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد عبد الكريم زيتو، المدير الفني لفريق دريمز الغاني، أنه كان حذرا أمام الزمالك وحقق هدفه بعد التعادل مع فريق كبير مثله.

وقال زيتو خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "شيكابالا من ابرز لاعبي افريقيا وسيطرنا عليه تكيتكيًا من خلال اجباره باللعب على طرف الملعب ومنعه من اقتحام وسط الملعب، وخروجه أراحنا بالطبع".

وأضاف: "جون أنطوي لاعب كبير وأتعامل معه بمثابة مدرب داخل الملعب وساعدنا بالفعل اثناء تحضيرنا لمباراة الزمالك".

وأتم: "لقاء العودة ستكون الحظوظ متساوية بين الطرفين".