نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 22-4-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الإثنين الموافق 22 من شهر إبريل الجاري، سواء في بطولة الدوري الإسباني أو الدوري المصري الممتاز، والتي ستشهد منافسات نارية.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

إشبيلية ضد ريال مايوركا، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN Sports 3.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

روما ضد بولونيا، الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ميلان ضد إنتر ميلان، التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، على قناة AD SPORTS Premium 1HD.

مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم

زد ضد الجونة، الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، على قناة on time Sports 2HD.

الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي، السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على قناة ON time Sports 1HD.

الداخلية ضد مودرن فيوتشر، السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة ON Time Sports 2HD.