نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دريمز الغاني: الزمالك من افضل فرق إفريقيا والعالم ونسعى للتأهل للنهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد برنس عبدالحميد نائب رئيس نادي دريمز الغاني، أنه فريقه سيحاول التأهل على حساب الزمالك من غانا.

وقال برنس عبدالحميد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على شاشة صدى البلد: "لن تختلف مباراة العودة عن مباراة الذهاب كثيرًا وسنحاول التأهل من غانا".

وأضاف: "نعرف جيدًأ حجم نادي الزمالك، فهو من أفضل الفرق في افريقيا بل والعالم وهذا يخلق داخلنا دافعًا للعبور نحو النهائي".

وتابع: "الزمالك فريق كبيبر لا يتأثر بالغيابات لأنه يمتلك أكثر من لاعب في نفس المركز".

واكمل: "غانا كلها ستشجع دريمز في مباراة العودة ووجود الزمالك في غانا سيكون عامل جذب لوجود جمهور باعداد كبيرة".

واختتم تصريحاته: "ملعب العوده لن يكون ميزة لأحد، فالفريقان سيلعبان على نفس الملعب، اشكر الزمالك على حسن الإستضافه واعدهم بإستضافه مماثلة في غانا".