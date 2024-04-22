نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة روما ضد بولونيا اليوم الإثنين 22-4-2024 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما استعداداته لمواجهة نظيره فريق بولونيا مساء اليوم الإثنين في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ستاد أولمبيكو مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق روما المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 55 نقطة، بينما يحتل فريق بولونيا المركز الرابع برصيد 59 نقطة.

وكان فريق روما حقق الفوز في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم أمام نظيره فريق لاتسيو بهدف نظيف.

وسوف تنقل أحداث مباراة روما أمام نظيره فريق بولونيا مساء اليوم الإثنين في الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.