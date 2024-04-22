نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق السعيد: راتب رمضان صبحي الخيالي في بيراميدز أثر على مستواه ولن يهين نفسه والمجد داخل الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد طارق السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والأهلي السابق، أن رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، مستواه تأثر براتبه المرتفع

وتابع السعيد خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "رمضان صبحي يحصل على راتب خيالي، دون أي بطولة وبالتالي لن يهين نفسه خاصةً أنه راتبه مضمون".

وأضاف طارق السعيد: "التعاقد مع اللاعبين في مصر يكون بالمباراة وليس بالتخطيط، ولكن في النهاية المجد داخل الأهلي والزمالك أصحاب البطولات".