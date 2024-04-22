نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم نور الدين يفسر تصريحاته ضد الأهلي والزمالك والتقليل من القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد إبراهيم نورالدين الحكم الدولي، أن هناك من الوسط التحكيمي من يقوم بتسريب أخبار وشائعات مما يتسبب فى أزمات عديدة

تصريحات إبراهيم نور الدين

وقال إبراهيم نور الدين عبر تصريحات تلفزيونية: علاقتي مميزة بالكابتن احمد شوبير وهو يعلم جيدا شخصيتي وأنني لا يمكن أن أقلل من الأهلي والزمالك وأهمية لقاء الدربي.

وأشار إلى أنه الحكم رقم 1 في القائمة الدولية وان زملاءه الدوليين أداروا القمة، وأنه كان موفقا بإدارة المباراة في ٢٠١٤ وبعدها عاد لإدارتها من جديد.

وأكمل: المباراة لم تكن حساسة لأنها ليست مبارة نهائي أو لقاء الدور الثاني، ووضع الفريقين بالجدول جعلها أكثر هدؤا، ولم أواجه متاعب في إدارة اللقاء وذلك بعد أن ساعدني زملائي وكذلك لاعبي الفريقين بالتزامهم الشديد.

وطالب، بأن يقوم الجميع بمساندة التحكيم المصري ليصل إلى مكانة كبيرة على الصعيد الدولي وأن هناك بطولات ودعها المنتخب الوطني واستمر التمثيل المصري بها من خلال الحكام.