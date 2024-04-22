نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 22-4-2024 في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الإسبانية مباريات الدوري المصري وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الموسم الحالي.



يحتل براميدز صدارة جدول الدوري المصري برصيد 32 نقطة بينما يحتل إنبي المركز الثاني برصيد 29 نقطة بينما جاء الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي في المركزين الثالث والرابع برصيد برصيد 28 نقطة.



بينما يحتل الأهلي المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة ويليه الزمالك في المركز الثاني عشر بنفس رصيد النقاط.

تقوم قنوات أون تايم سبورتس بنقل مباريات الدوري المصري، حيث تعتبر الناقل الحصري والوحيد لمباريات البطولة في الموسم الحالي.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري..

* الإثنين 22 أبريل 2024:

- زد اف سي والجونة الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر

- الاتحاد والاسماعيلي الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

- الداخلية ومودرن فيوتشر الساعة 7 مساء بتوقيت مصر