نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023-2024 قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الكرة الإسبانية لمتابعة مباريات الدوري الإسباني ونجومه المتألقين سواء في بطولة الليجا أو دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.



فجرأرتيم دفبيك نجم جيرونا مفاجأة كبيرة باحتلاله صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني على حساب جود بيلينجهام نجم ريال مدريد الذي كان مسيطرا على ترتيب هدافي الليجا في الفترة الماضية.



يحتل أرتيم دوفبيك صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 18 هدف بينما جاء بيلينجهام نجم ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 17 هدفًا في حين احتل انتي بوديمير نجم اوساسونا المركز الثالث برصيد 16 هدفًا.



واحتل البرازيلي فينيسيوس جونيور المركز التاسع في ترتيب جدول هدافي الدوري الألماني برصيد 13 هدف.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الإثنين...

1 - ارتيم دوفبيك - جيرونا - 18 هدف

2 - جود بيلينجهام - ريال مدريد - 17 هدف

3 - انتي بوديمير - اوساسونا - 16 هدف

4 - بورخا مايورال - خيتافي - 15 هدف

5 - ألكسندر سورلوث - فياريال - 15 هدف

6 - ألفارو موراتا - أتلتيكو مدريد - 14 هدف

7 - روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة - 13 هدف

8 - أنطوان جريزمان- أتلتيكو مدريد- 13 هدف

9 - فينيسيوس جونيور - ريال مدريد - 13 هدف

10 - جوركا جوريزيتا - أتلتيك بيلباو - 12 هدف

11 - هوجو دورو - فالنسيا - 12 هدف