نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024 قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة الإسبانية عم مباريات الليجا في الموسم الحالي والذي تكون فيه هناك مواجهات قوية وشرسة أبرزها كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة.



توج برشلونة بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع غريمه ريال مدريد الذي يقترب من التتويج باللقب في الموسم الحالي.



نجح ريال مدريد في خطف صدارة الدوري الإسباني برصيد 81 نقطة بينما يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 70 نقطة بينما جاء جيرونا في المركز الثالث برصيد 68 نقطة وجاء أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 61 نقطة.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الإسباني حتى الآن..



1 - ريال مدريد 78 نقطة

2 - برشلونة 70 نقطة

3- جيرونا 68 نقطة

4- أتلتيكو مدريد 61 نقطة

5- أتلتيك بلباو 58 نقطة

6 - ريال سوسيداد 51 نقطة

7 - ريال بيتيس 48 نقطة

8 - فالنسيا 47 نقطة

9 - فياريال 42 نقطة

10 - خيتافي 40 نقطة

11 - اوساسونا 39 نقطة

12 - لاس بالماس 37 نقطة

13 - ديبورتيفو ألافيس 35 نقطة

14 - إشبيلية 34 نقطة

15 - رايو فاليكانو 34 نقطة

16 - ريال مايوركا 31 نقطة

17 - سلتا فيجو 31 نقطة

18 - قادش 25 نقطة

19 - غرناطة 18 نقطة

20 - الميريا 14 نقطة