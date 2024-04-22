نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أسطورة البرازيل يفجر مفاجأة عن مفاوضات الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه زيكو أسطورة كرة القدم البرازيلية، إشادة كبيرة بمسيرة النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، كما تحدث عن مستوى الكرة المصرية في الفترة الأخيرة بعد المشاركة في كأس العالم للأندية.

وتحدث زيكو خلال تصريحاته عن رغبته القوية في بقاء محمد صلاح ضمن صفوف الريدز في الفترة القادمة، بعد انتشاء أنباء عن رحيله نهاية الموسم الجاري.

- زيكو يتحدث عن عرض الزمالك

فجر أسطورة كرة القدم البرازيلي زيكو، مفاجأة من العيار الثقيل حول وجود مفاوضات سابقة من جانب نادي الزمالك لتدريب الفارس الأبيض.

وأكد زيكو، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "تلقيت عرضا لتدريب نادي الزمالك في مصر، وتواصل معي رئيس النادي أو ابنه حسب ما أتذكر".

وأختتم: "لم تتم الأمور في النهاية".