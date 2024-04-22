نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل روما المتوقع ضد بولونيا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما مع نظيره فريق بولونيا مساء اليوم الإثنين في إطار مباريات الجولة 32 من عمر بطولة الدوري الإيطالي.

وتقام مباراة روما أمام نظيره فريق بولونيا مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد أولمبيكو.

ويتواجد فريق روما في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 55 نقطة، فيما يتواجد بولونيا في المركز الرابع برصيد 59 نقطة.

ويتوقع أن يدخل المدرب دانيلي دي روسي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي روما هذه المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: سفيلار.

الدفاع: سمولينج، سيليك، سبينزولا ومانشيني.

الوسط: باريديس، بوفي وبيليجريني.

الهجوم: ديبالا، الشعراوي ولوكاكو.