نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري 2023-2024 قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 22 من شهر إبريل الجاري، مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

زد ضد الجونة، الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، على قناة on time Sports 2HD.

الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي، السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على قناة ON time Sports 1HD.

الداخلية ضد مودرن فيوتشر، السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة ON Time Sports 2HD.

ويواصل فريق بيراميدز؛ جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الحالي، برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد إنبي في المركز الثاني برصيد 29 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- بيراميدز 32 نقطة.

2- إنبي 29 نقطة.

3- الاتحاد السكندري 28 نقطة.

4- المصري البورسعيدي 28 نقطة.

5- زد 27 نقطة.

6- الجونة 25 نقطة.

7- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة.

8- مودرن فيوتشر 24 نقطة.

9- طلائع الجيش 24 نقطة.

10- سموحة 22 نقطة.

11- الأهلي 21 نقطة.

12- الزمالك 21 نقطة.

13- بلدية المحلة 19 نقطة.

14- البنك الأهلي 18 نقطة.

15- الإسماعيلي 18 نقطة.

16- فاركو 12 نقطة.

17- المقاولون العرب 12 نقطة.

18- الداخلية 10 نقطة.