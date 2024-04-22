نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 22-4-2024 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام مباراتين فقط اليوم الإثنين 22-4-2034 في بطولة الدوري الإيطالي، والتي ستكون ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الكالتشيو.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما بقيادة مدربه دي روسي نظيره بولونيا في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "الأوليمبيكو".

وفي تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، تنطلق مباراة من العيار الثقيل بين الغريمين التقليديين إي سي ميلان وإنتر ميلان على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري الإيطالي

تمتلك إدارة شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم الإثنين 22-4-2024، عبر قنواتها.