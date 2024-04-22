الرياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 22-4-2024 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - تقام مباراتين فقط اليوم الإثنين 22-4-2034 في بطولة الدوري الإيطالي، والتي ستكون ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الكالتشيو.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما بقيادة مدربه دي روسي نظيره بولونيا في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "الأوليمبيكو".

وفي تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، تنطلق مباراة من العيار الثقيل بين الغريمين التقليديين إي سي ميلان وإنتر ميلان على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري الإيطالي

تمتلك إدارة شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم الإثنين 22-4-2024، عبر قنواتها.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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