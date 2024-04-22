نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناة الناقلة لمباراة روما ضد بولونيا اليوم الاثنين 22-4-2024 في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي القناة الناقلة لأحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما أمام نظيره فريق بولونيا مساء اليوم الإثنين.

ويلتقي فريق روما مع نظيره فريق بولونيا مساء اليوم الإثنين، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وتبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد أولمبيكو.

ويدخل فريق روما هذه المباراة وفي رصيده 55 نقطة في المركز الخامس، بينما يدخل فريق بولونيا هذه المباراة وفي رصيده 59 نقطة في المركز الرابع.

وتقوم قناة أبو ظبي الرياضية بنقل أحداث مباراة فريق روما أمام نظيره فريق بولونيا مساء اليوم الإثنين في بطولة الدوري الإيطالي.