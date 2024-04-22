جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2023-2024 قبل مباريات اليوم الإثنين

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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الإثنين 22-4-2024، حيث يلتقي روما مع نظيره بولونيا، ويقابل إي سي ميلان غريمه التقليدي إنتر ميلان.

ويقابل روما نظيره بولونيا في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، يلتقي ميلان مع إنتر ميلان، وذلك في إطار الجولة الـ33 من الكالتشيو.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الإثنين

يحتل إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 83 نقطة، ويأتي إي سي ميلان في المركز الثاني برصيد 69 نقطة، فيما يأتي يوفنتوس في المركز الثالث برصيد 64 نقطة.

1- إنتر ميلان: 83 نقطة.

2- ميلان: 69 نقطة.

3- يوفنتوس: 64 نقطة.

4- بولونيا: 59 نقطة.

5- روما: 55 نقطة.

6- أتالانتا: 54 نقطة.

7- لاتسيو: 52 نقطة.

8- نابولي: 49 نقطة.

9- فيورنتينا: 47 نقطة.

10- تورينو: 46 نقطة.

11- مونزا: 43 نقطة.

12- جنوي: 39 نقطة.

13- ليتشي: 35 نقطة.

14- كالياري: 32 نقطة.

15- هيلاس فيرونا: 31 نقطة.

16- إمبولي: 31 نقطة.

17- أودينيزي: 28 نقطة.

18- فروزينوني: 28 نقطة.

19- ساسولو: 26 نقطة.

20- ساليرنيتانا: 15 نقطة.