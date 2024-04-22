نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من المتصدر.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد عدد كبير من محبي متابعة بطولة الدوري الإيطالي، معرفة جدول ترتيب هدافي الكالتشيو قبل انطلاق مباريات اليوم الإثنين 22-4-2024.

ويشهد اليوم الإثنين 22-4-2024، إقامة مباراتين، حيث يواجه روما نظيره بولونيا، ويلتقي ميلان مع غريمه التقليدي إنتر ميلان، وذلك في إطار الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإيطالي.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة روما ضد بولونيا في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "الأوليمبكو"، وتبدأ أحداث مباراة ميلان ضد إنتر ميلان في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً على ملعب "سان سيرو".

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

يحتل لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 23 هدف، ويأتي في المركز الثاني دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس برصيد 16 هدف، فيما يأتي اوليفه جيرو نجم ميلان في المركز الثالث برصيد 13 هدف.

لاوتارو مارتينيز، إنتر ميلان: 23 هدف.

دوشان فلاهوفيتش، يوفنتوس: 16 هدف.

أوليفيه جيرو، ميلان: 13 هدف.

ألبرت جودموندسون، جنوي: 13 هدف.

أوسيمين، نابولي: 13 هدف.

باولو ديبالا، روما: 12 هدف.

دوفان زاباتا، تورينو: 12 هدف.

هاكان تشالهان أوجلو، إنتر ميلان: 11 هدف.

تيون كووبميينيرز، أتلانتا: 11 هدف.

روميلو لوكاكو، روما: 11 هدف.

ماركوس تورام، إنتر ميلان: 11 هدف.