عاجل.. انتهاء موسم دينامو برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، ضربة قوية بعد خسارة فريقه في الكلاسيكو أمام ريال مدريد بنتيجة 3-2، في ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني "الليجا".

انتهاء موسم دينامو برشلونة

تعرض لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، نجم برشلونة، لإصابة في كاحله، نتيجة تصادم قوي مع فيدي فالفيردي، لاعب ريال مدريد، في إحدى الكرات المشتركة.

بسبب الإصابة، لم يستطع دي يونج إكمال المباراة، مما اضطر تشافي لاستبداله قبل نهاية الشوط الأول، حيث دخل بيدري بدلًا منه.

وفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، تُظهر المؤشرات الأولية أن إصابة دي يونج قد تبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين 4 و5 أسابيع، مما يعني أن فرص مشاركته مجددًا مع برشلونة هذا الموسم ضئيلة.

وذكرت الصحيفة أن النجم الهولندي سيخضع لفحص التصوير بالرنين المغناطيسي يوم الإثنين المقبل، لتحديد مدى خطورة إصابته ومدة غيابه المتوقعة.

يُشار إلى أن فرينكي دي يونج عانى من غياب طويل عن المباريات هذا الموسم بسبب إصابات متكررة في كاحله.