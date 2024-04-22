اشتباك لفظي بين انشيلوتي وفيراري الريال رغم الفوز بالكلاسيكو

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أحمد جودة - القاهرة - دخل اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، في مواجهة لفظية مع مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي خلال الكلاسيكو ضد برشلونة.

اشتباك لفظي بين انشيلوتي وفينيسيوس رغم الفوز بالكلاسيكو

وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد على برشلونة بنتيجة 3-2، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، اشتبك فينيسيوس لفظيًا مع أنشيلوتي في الدقيقة 82 من المباراة، بعد أن قرر المدرب استبدال اللاعب البرازيلي بخوسيلو.

سبب الاستبدال هو اعتقاد أنشيلوتي أن فينيسيوس استنفد طاقته ولا يمكنه تقديم المزيد، مما دفعه إلى استبداله بلاعب آخر في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

ومع ذلك، لم يتقبل فينيسيوس القرار بشكل جيد، وعبّر عن استيائه عندما رأى رقمه على لوحة الحكم الرابع، رافعًا ذراعيه في دهشة.

وبينما كان يتجه إلى مقاعد البدلاء، هز رأسه بشكل طفيف، وعندما مر بالقرب من المنطقة الفنية، رفع ذراعيه مرة أخرى طالبًا توضيحات من أنشيلوتي.

أعقب ذلك اشتباك لفظي خفيف بين فينيسيوس وأنشيلوتي، حيث كان اللاعب غاضبًا بشكل واضح وغير راضٍ عن استبداله.

جدير بالذكر أن ريال مدريد أحرز هدف الفوز في الوقت القاتل، سجله جود بيلينجهام في الدقيقة (90+1).