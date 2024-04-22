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أحمد جودة - القاهرة - سخر البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، من أحد لاعبي برشلونة عقب فوز فريقه مساء الأحد.

فينيسيوس يسخر من نجم برشلونة بعد حسم الكلاسيكو

وكان ريال مدريد قد تغلب على برشلونة بنتيجة 3-2، ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني "الليجا"، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

أحد مشجعي ريال مدريد نشر مجموعة صور لاحتفال فيرمين لوبيز، لاعب برشلونة، بعد تسجيل الهدف الثاني في شباك ريال مدريد، مقلدًا أسلوب احتفال جود بيلينجهام. وعلق المشجع قائلًا: "كان يعتقد أنه جود بيلينجهام".

استجاب فينيسيوس جونيور لهذا المنشور بوجه تعبيري ضاحك، في إشارة للسخرية من لوبيز، وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو".

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 81 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 70 نقطة، ليزداد الفارق بينهما إلى 11 نقطة.