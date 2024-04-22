نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المصري وفاركو بالدوري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق فاركو بالجولة التاسعة عشر من ضمن منافسات الدوري الممتاز.

يسعي أبناء بورسعيد في هذا اللقاء بتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة والفوز علي فريق فاركو وحصد الثلاث نقاط لضمان فرصة التواجد في المربع الذهبي .

موعد مباراة المصري ضد فاركو

يواجه الفريق البورسعيدي نظيره فريق فاركو في السابعة مساء غد الثلاثاء على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد فاركو

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

يحتل المصري المركز الرابع برصيد 28 نقطة بينما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 12نقطة.

