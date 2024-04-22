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أحمد جودة - القاهرة -



يرى شريف عبد الفضيل، نجم الأهلي السابق ومدرب منتخب الشباب، أن احمد سيد زيزو لم يكن مؤثرا خلال الفترة الماضية مع منتخب مصر ولم يظهر إمكانياته الحقيقة.

نجم الأهلي ينتقد زيزو: وجوده مش مؤثر

وشارك أحمد سيد زيزو مع منتخب مصر خلال الفترات الماضية بشكل أساسي، خاصة في ظل غياب محمد صلاح نجم المنتخب في باقي مشوار المنتخب بكأس أمم إفريقيا وفي المعسكر الماضي.

تصريحات شريف عبد الفضيل

وأضاف شريف عبد الفضيل في تصريحات تلفزيونية، أن إصابة محمد صلاح كشفت أن زيزو لم يستطع أن يحمل منتخب مصر على أكتافه عقب إصابة نجم ليفربول.

وتابع مدرب منتخب الشباب: زيزو اتحفظ ولازم يغير طريقة لعبه وكلنا شوفنا أنه مش مؤثر مع المنتخب.

