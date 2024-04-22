نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمال عبد الحميد عن واقعة إخفاء الكرات: عامل غرف ملابس الزمالك لازم يتوقف سنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



علق جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق، عن واقعة اختفاء الكرات في مباراة الأهلي، وأنه غير راضي تماما عن هذه الواقعة لان المباراة كانت جيدة وهذه اللقطة كانت سلبية في نهاية المباراة.

تعليق ناري من جمال عبد الحميد

وعبر جمال عبد الحميد، عن استيائه الشديد من هذا التصرف، مشيرا إلى أن هذه التصرفات لا تخرج من نادي، وأنه يتفهم ذلك في حلل خرجت من نادي صغير ويريد إضاعة الوقت ضد الأهلي.

وأضاف نجم الزمالك السابق خلال تصريحات تلفزيونية: في واقعة اختفاء الكرة في مباراة القمة أرى أن ميلا عامل غرف ملابس الزمالك لا بد أن يتعرض للإيقاف سنة على هذا الحدث.

الزمالك يهزم الأهلي

يذكر أن فريق الزمالك حقق الفوز على حساب الاهلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.