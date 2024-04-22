نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة ثنائي المصري لقائمة مباراة فاركو بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره فريق فاركو بالجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الممتاز.

شهدت قائمة الفريق البورسعيدي لمباراة عودة الثنائي حسين السيد وصلاح محسن وذلك بعد انتهاء إيقاف الأول لمباراة واحدة بينما الثاني إيقاف لمدة مباراتين عقب طرده من مباراة الاتحاد السكندري.



موعد مباراة المصري ضد فاركو

يواجه الفريق البورسعيدي نظيره فريق فاركو في السابعة مساء غد الثلاثاء على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد فاركو

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

يحتل المصري المركز الرابع برصيد 28 نقطة بينما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 12نقطة.

