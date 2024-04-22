نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيهاب جلال يستقر على تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الإتحاد السكندري بالدوري العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي على تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الإتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري العام.

ويبحث فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي عن تحقيق الفوز أمام نظيره الإتحاد لتعديل وضعيته داخل جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

كما أن الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال يبحث هو الآخر عن تحقيق الفوز بعد علمه أنه أصبح مهدد بالإقالة حالة تحقيق نتيجة سلبية في مباراة الليلة.

ويأتي التشكيل المتوقع لفريق الإسماعيلي في مواجهة الليلة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل

خط الدفاع: محمد دسوقي- محمد عمار - محمد نصر - حمد النقاز

خط الوسط: محمد بيومي - هشام محمد - عبد الرحمن مجدي - إيريك تراوري - محمد عبد السميع.

وفي الهجوم: نادر فرج

وكانت قد اسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة إلى الحكم أمين عمر إدارة مباراة الإسماعيلي مع الاتحاد السكندري على ملعب الأخير لحساب الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري العام.

وخاض الإسماعيلي تحت إدارة الحكم أمين عمر 20 مباراة فاز 6 تعادل 7 خسر 7 له 17 هدفًا عليه 17 هدفًا كلين شيت 7 لقاءات.