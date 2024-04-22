نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا: نشوة بيضاء بهدف بيلينغهام في الكلاسيو وبيلد تحسم موقف ليفربول عقب رحيل كلوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 21-04-2024 الصحف الأوروبية صباح اليوم وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:- لاغازيتا ديلو سبورت لم يسبق لي رؤية ديربي انتر والميلان بهذه الحدية

الدرع أو التأجيل

روما وبولونيا مثل النهائي

ديل بييرو" تعافي اليوفي سيستغرق وقتا" وسيكون صعبا كورييري ديلو سبورت مذكرات النجوم

لاوتارو يجهز العرض ولياو لن يسمح لفريقه بالانزلاق

روما وبولونيا نقاط من ذهب

كوامي، الفيولا إلى الاعلى ماركا ريال مدريد ٣-٢ برشلونة

نشوة بيضاء بهدف بيلينغهام الاخير

البطل نظريا

المتصدر يتفوق بجميع الارقام

الفيس يسقط امام ابناء سيميوني آس ريال مدريد ٣-٢ برشلونة

البطل نظريا ابناء سيميوني من النوع الهش

فرستابن يكتسح ساينز خامسا" والونسو سابعا" موندو ديبورتيفو برشلونة ٢-٣ ريال مدريد

لقد كان هدفا

روود بطل دورة برشلونة ليكيب باريس ٤-١ ليون

السعادة المطلقة

موناكو يكسر بريست

رغبي_ فرنسا بمواجهة انكلترا في النهائي بيلد هل سيرحل نجم كلوب بعد عام واحد فقط؟

الفرق التركية تقدم ٢٥ مليون يورو لاجله ذا صن تشامبيوتشيب

روي كين يضرب اداء اليونايتد بعرض الحائط ويشيبههم بفريق من تشامبيوتشيب