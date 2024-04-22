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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا: نشوة بيضاء بهدف بيلينغهام في الكلاسيو وبيلد تحسم موقف ليفربول عقب رحيل كلوب في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 21-04-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-
لاغازيتا ديلو سبورت
- لم يسبق لي رؤية ديربي انتر والميلان بهذه الحدية
- الدرع أو التأجيل
- روما وبولونيا مثل النهائي
- ديل بييرو" تعافي اليوفي سيستغرق وقتا" وسيكون صعبا
كورييري ديلو سبورت
- مذكرات النجوم
- لاوتارو يجهز العرض ولياو لن يسمح لفريقه بالانزلاق
- روما وبولونيا نقاط من ذهب
- كوامي، الفيولا إلى الاعلى
ماركا
- ريال مدريد ٣-٢ برشلونة
- نشوة بيضاء بهدف بيلينغهام الاخير
- البطل نظريا
- المتصدر يتفوق بجميع الارقام
- الفيس يسقط امام ابناء سيميوني
آس
- ريال مدريد ٣-٢ برشلونة
- البطل نظريا ابناء سيميوني من النوع الهش
- فرستابن يكتسح ساينز خامسا" والونسو سابعا"
موندو ديبورتيفو
- برشلونة ٢-٣ ريال مدريد
- لقد كان هدفا
- روود بطل دورة برشلونة
ليكيب
- باريس ٤-١ ليون
- السعادة المطلقة
- موناكو يكسر بريست
- رغبي_ فرنسا بمواجهة انكلترا في النهائي
بيلد
- هل سيرحل نجم كلوب بعد عام واحد فقط؟
- الفرق التركية تقدم ٢٥ مليون يورو لاجله
ذا صن
- تشامبيوتشيب
- روي كين يضرب اداء اليونايتد بعرض الحائط ويشيبههم بفريق من تشامبيوتشيب