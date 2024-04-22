نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل..تصريح مثير من تشافي بعد خسارة الكلاسيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتج تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بقوة على الحكم سيزار سوتو جرادو الذي قاد مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وأنهى الفريق الملكي آخر أمل لمنافسه المباشر على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، برشلونة، عندما هزمه بنتيجة 2/3 في الدقيقة الأخيرة من الكلاسيكو الذي احتضنه ملعب سانتياغو برنابيو مساء اليوم الأحد.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لا أُريد أن أقول أي شيء عن الحكم، لقد شاهد الجميع كل شيء بالفعل، إذا تحدثت سيعاقبونني، الصور موجودة".

وأضاف: "كنا الفريق الأفضل ونستحق الفوز، لا أحتاج إلى الحديث عن التحكيم، الجميع رأى ما حدث، إذا تحدثت فربما أتعرض لعقوبات".

وواصل: "علينا أن نُخبر الجماهير بأنه استحقينا الفوز وكنا افضل من ريال مدريد، لامين يامال لاعب استثنائي، في المواجهة الفردية هو شبه لا يمكن إيقافه، عمره 16 عامًا، إنه ظهور مذهل. لدينا حاضر ومستقبل رائع".

وحول مستقبله مع برشلونة، قال تشافي: "ليس الآن ليس الوقت المناسب، الآن لهضم هذه الهزيمة، والتي ستكون صعبة، لأنني في النهاية أعتقد أننا استحققنا الفوز، ومن هنا يجب أن نعمل، ونفكر بالفعل في المباراة القادمة، والاستمرار، فلا يزال هناك 6 مباريات متبقية".

وقد أفاد: "برشلونة لديه حاضر ممتاز ومستقبل استثنائي، سيكون هنالك الكثير من النجاحات في المستقبل".

وتابع: "الدوري الذي نعتبره الأفضل في العالم ليس لديه تكنولوجيا خط المرمى، الجميع رأى ذلك، الكرة دخلت منذ بداية الموسم في خيتافي قلت بأني لا يعجبني ما يحدث وأن كل شيء يضر بنا واليوم كانت نهاية هذه القصة. حسنًا أنا فخور بالفريق".

وأردف: "عدم وجود تقنية خط المرمى عار. أمس قلت أني أتمنى بأن يقوم الحكم بعمل جيد، واليوم أعتقد بأنه لم يكن موفقًا".

واختتم: "الرسالة إلى مشجعي برشلونة هي أننا كنا الأفضل. الجميع قد رآها. لدى برشلونة مستقبل مشرق، ونحن نراه مع اللاعبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 و20 عامًا. في المستقبل ستكون هناك نجاحات".