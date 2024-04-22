نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يقود الهجوم؟.. تشكيل ميلان المتوقع ضد الإنتر في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يحل فريق إنتر ميلان، ضيفا ثقيلا على حساب فريق ميلان، اليوم الاثنين 22 أبريل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

القناة الناقلة لمباراة ميلان ضد إنتر ميلان

تذاع تلك المباراة بين ميلان وانتر ميلان عبر قناة أبوظبي الرياضية، حيث تذاع مباريات الدوري الإيطالي بشكل حصري عبر مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية.

تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة إنتر

واستقر ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان، على التشكيل الذي سيخوض مباراة الديربي ضد إنتر ميلان، ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي:-

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: كالابريا - توموري - جابيا - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر - رينديرز - روبن لوفتس تشيك.

خط الهجوم: بوليسيتش - رافائيل لياو - أولفيه جيرو

