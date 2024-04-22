نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز تصريحات كارلو أنشيلوتي بعد حسم الكلاسيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي إن ريال مدريد لم يستسلم كالعادة خلال الفوز القاتل على غريمه برشلونة 3-2، بفضل هدف جود بلينغهام في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ووصل ريال مدريد للنقطة 81 نقطة وبفارق 11 نقطة عن برشلونة الثاني ليقترب من حسم لقب الدوري قبل شهر كامل من نهاية الموسم.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء "الجزء الأفضل في المباراة كان الدقائق الأخيرة، أقصد إحتفالية بيلينغهام رائعة. أنا فخور جدًا بجميع اللاعبين فقد كان أسبوعًا مذهلًا لنا في الأبطال والدوري".

وأضاف "لقد تمكنا من التعامل مع المواقف بشكل جيد، كنا بحاجة إلى قلب المباراة مرتين وكان قادرين على ذلك".

"حتى الآن نحن نقدم موسمًا رائعًا، في ظل كل المشاكل التي نواجهها، خاصة البدنية".

وزاد المدرب الإيطالي "لقد قمنا بعمل جيد للغاية. لا يمكن القيام بذلك بشكل أفضل. قليلون هم الذين اعتقدوا أننا نستطيع القيام بذلك، ولكن كالعادة، لم نستسلم".

وعن قول تشافي هيرناديز مدرب برشلونة أنه يرى فريقه قد تعرض للظلم، أجاب كارلو "لا أريد أن أعطي رأيًا فيما يفكر فيه تشافي. كل شخص لديه رأيه، أُفضّل الحديث عن المباراة. لقد كانت متكافئة مع لحظات جيدة منهم ومنا".

وعن ما إذا كان ريال قد حسم الدوري، قال المدرب الإيطالي "لقد اتخذنا خطوة مهمة للفوز بهذا الدوري. ليس علينا أن نستسلم، علينا تحقيق المزيد من النقاط".

وعن عدم رضا فينيسيوس بالتغيير، رد أنشيلوتي "أراد (فينيسيوس) الاستمرار، لكن الجهد الذي بذله كان كبير. كل شيء كان هائلًا، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا مباراة السيتي. إنهم سريعون جدًا، ويحاولون دائمًا الهجوم وهذا متعب للغاية. أتفهم أنه كان يريد الاستمرار، لكن كان من الضروري الحصول على أرجل جديدة".

نجم ريال مدريد جود بيلينغهام استطاع حسم الكلاسيكو أمام برشلونة ذهابًا وإيابًا

واعتبر أنشيلوتي أن لاعبه جود بيلينغهام ظهر في الوقت المناسب من الكلاسيكو، وعمل بجد اليوم، ووصف هدفه بأنه قد يكون حاسمًا في طريق تحقيق الفريق للقب الدوري.

وعن كيفية تمكنه من إدارة الإرهاق الذي يعاني منه الفريق هذه الأيام، أجاب أنشيلوتي "الآن نحاول استعادة اللاعبين بأفضل شكل ممكن. البعض مثل ناتشو أو ميندي لم يتعافوا في الوقت المناسب وقد منحناهم راحة اليوم. سنحاول مواصلة الفوز، بدءًا من مباراة الجمعة، ستكون مواجهة صعبة".