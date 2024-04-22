نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 23 لاعبًا في قائمة العين استعدادًا لمواجهة الهلال بدوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن هيرنان كريسبو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي العين الإماراتي عن قائمة فريقه المشاركة في مواجهة الهلال السعودي ضمن منافسات دور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويسعى فريق العين خلال مواجهة الهلال على أرضية ملعب المملكة آرينا بارك، غدا الثلاثاء، لتحقيق التعادل أو أي نتيجة إيجابية خلال المباراة، وفي حالة الخسارة، يحقق الصعود إلى المباراة النهائية حالة خسارته بفارق هدف وحيد.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على أرضية ملعب فريق العين، انتهت بفوز العين برباعية مقابل هدفين.

وجاءت القائمة المختارة لفريق العين في المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد بو سندة - خالد عيسى- المنذري

خط الدفاع: كوامي - محمد علي شاكر - خالد الهاشمي - خالد علي - سعيد جمعة - منصور - بندر الاحبابي - ايريك

خط الوسط: بارك يونج - يحيى نادر - محمد عباس البلوشي - كاكو - أحمد برمان - خالد البلوشي - ماتياس.

خط الهجوم: سفيان رحيمي- فلاح وليد - سلطان الشامسي - حازم عباس - عبد الكريم.