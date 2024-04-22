نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إنتر ميلان المتوقع ضد ميلان في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يستضيف فريق ميلان، نظيره فريق إنتر ميلان، اليوم الاثنين 22 أبريل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

ترتيب إنتر ميلان ضد ميلان

ويحل فريق إنتر ميلان في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 83 نقطة، بينما يأتي فريق ميلان في المركز الثاني برصيد 69 نقطة.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة ميلان

واستقر سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، على التشكيل الذي سيخوض مباراته ضد ميلان في ديربي المدينة، ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي:-