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أحمد جودة - القاهرة - أهدر فلامنجو، فرصة استعادة صدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم، عقب تعادله خارج الديار دون أهداف مع حامل اللقب بالميراس في ملعب أليانز بارك في ساو باولو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المنافسة.

فلامنجو يفرط في صدارة الدوري البرازيلي بتعادل سلبي مع بالميراس

وحلت كتيبة المدرب أدينور ليوناردو باتشي "تيتي" مساء أمس الأحد في الوصافة ب7 نقاط، وهو نفس رصيد براجانتينو الذي يحتل الصدارة بفارق الأهداف عقب فوزه 1-0 على كورينثيانز الذي تراجع للمركز الثامن.

بينما أضاف بالميراس نقطة إلى رصيده الذي أصبح 4 نقاط، لكنه يحتل المرتبة ال11 في منتصف الجدول.

كما فاز أتلتيكو بارانينسي بهدف من توقيع الأوروجواياني أجوستين كانوبيو، الذي تعرض للطرد لاحقا، على إنترناسيونال، ليتقدم إلى المركز الثالث برصيد ست نقاط.

أما فلومينينزي فيتواجد في المركز ال10 برصيد 4 نقاط.

وشهدت هذه الجولة اكتساح بوتافوجو لجوفينتودي 5-1، ليرتقي الأول إلى المركز الرابع بعد أن زاد غلته من النقاط إلى ست نقاط، مثله مثل جريميو الذي يأتي في المركز الخامس بعد انتصاره السبت الماضي على كويابا 1-0.

بالمثل، قدم أتلتيكو مينيرو مباراة رائعة في دربي بيلو هوريزونتي وهزم كروزيرو 3-0، ليتقدم نحو المركز السابع ولديه حاليا خمس نقاط، أقل بنقطة وحيدة من إنترناسيونال الذي تراجع للمركز السادس بعد سقوطه على يد بارانينسي.

وفي مواجهات دربي أخرى بنفس الأسبوع، تغلب فلومينينزي بطل كأس ليبرتادوريس بنتيجة 2-1 على فاسكو دا جاما ليغرقه في المركز ال15، بينما تعادل فيتوريا 2-2 مع باهيا.

من ناحيته، فاز ساو باولو في أول مواجهة يخوضها من الدوري بنتيجة 0-3 على أتلتيكو جويانينسي، ليغادر منطقة الخطر ويقفز أربعة مراكز وصولا إلى المرتبة ال14.

